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2 сентября 201921:36 Анастасия Попова

Памятник маршалу Коневу разделил пражан на два лагеря

"Эту историю вы не перепишете" — такой плакат сегодня появился на строительных лесах у памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Участники стихийного митинга в защиту монумента советскому военачальнику развесили призывы остановить идеологическую вакханалию и признать место подвига Красной армии не только в прошлом Чехии, но и в её настоящем.

Вот так сейчас выглядит памятник маршалу Коневу, Дважды Герою Советского Союза, Герою Чехословацкой республики, почетному гражданину Праги.

Администрация района утверждает, что денег, а судя по всему и желания, нет на то, чтобы постоянно очищать и охранять монумент. Зато есть средства на то, чтобы поставить вот такие заграждения и брезент, который недовольные местные жители постоянно срывают.

Его освобождали из тряпичных оков уже четыре раза за последние пару суток, сегодня прямо во время демонстрации за сохранение исторической памяти покровы срывают вновь. Активиста уводит полиция. Общественность громко негодует.

"Мне не нравится, как развивается ситуация, акцент на том, что американская армия освободила, а русскую все забывают. Начинают переписывать историю, менять наших детей", — говорит женщина.

Митинг за то, чтобы оставить памятник на своем месте, пытаются сорвать люди с флагами НАТО и ЕС. Развертывание американской системы противоракетной обороны сегодня в Чехии они называют сотрудничеством, а вот освобождение страны советскими войсками в 1945-м — оккупацией. Дело едва не доходит до рукопашной.

"Памятник прославляет маршала, который перед 1968 годом проводил операцию по разведке, нападению и оккупации Чехословакии под руководством СССР", — говорит пожилой мужчина.

Это цитаты из разъяснительных табличек, которые установили на чешском, русском и английском языках. Их, несмотря на протесты, установила районная администрация в прошлом году.

"Это чисто политическая провокация. Глава политической администрации хочет заработать политические баллы за счет русофобии и ксенофобии. Считает, что это поможет его рейтингу" – говорит Любомир Вольный, депутат парламента Чехии.

Следом была еще одна провокация — монумент облили краской, счищать которую районные власти отказались. Делал это в итоге в том числе и пресс-секретарь президента страны, который назвал акты вандализма оплевыванием жертв нацизма.

"Есть одно единственное решение — убрать эту тряпку, леса, оставить памятник на своем месте и дать возможность людям класть к нему цветы. Сейчас ключевое, чтобы этим занималась не местная администрация, а вопрос решался на государственном уровне", — сказал Иржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии.

Но пока местные власти продолжают разжигать конфликт, мэр района в соцсетях назвал облитый краской памятник красивым и выразил мнение, что сносить монумент нужно было еще в 90-х.

"Если бы русские поймут, что местные жители не хотят, чтобы памятник стоял на этом месте, все проблемы решатся сами собой. Наше предложение еще действует — перенесите памятник к посольству, это не так далеко, и он так же будет стоять в Праге", — заявил Ондрей Колар, глава района Прага-6.

Хотя цифры говорят об обратном. Опрос, проведенный чешским статистическим управлением показал, что против памятника лишь 0,43 сотые процента местных жителей — абсолютное меньшинство.

"Цель — полностью вытравить из истории память о подвиге наших воинов и тем самым принизить роль России и бывшего СССР в освобождении Европы от ига нацизма. С особым цинизмом эти действия выглядит, будучи предприняты в канун 80-летия начала Второй мировой войны", — говорит Александр Змеевский посол РФ в Чехии.

"Это такая перчатка в лицо поколения, которое не знало греха. Они сражались с оружием в руках за мир без фашизма. И переоценить их роль сегодня невозможно. Не нужно думать, что сам по себе фашизм тихонько ушел куда-нибудь незаметно и всё было бы чудесно. Это лицемерие, на самом деле. Всё не так", — сказала Наталья Конева, дочь маршала.

Иван Конев руководил 1-м Украинским фронтом, его войска в 1945-м первыми вошли в Прагу, больше 10 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение города, под его же руководством были освобождены узники концентрационного лагеря Освенцим. В 1980 году благодарные жители установили бронзовый монумент. И несмотря на все попытки ее стереть, память о его подвигах до сих пор жива.

"Спасибо Советской армии за освобождение Чехословакии", — сказал мужчина с плакатом в поддержку памятника.

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