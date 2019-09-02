Испания подозревает россиянина в перевозке 800 килограммов кокаина

Полиция Испании задержала американский парусник, на котором находилось 800 килограммов кокаина. Один из членов команды судна — гражданин России, утверждают силовики. Судно доставлено на Канарские острова.

Российские дипломаты информацию об аресте соотечественника пока не подтверждают, пишет агентство РИА Новости. Почетный консул РФ на островах выясняет обстоятельства произошедшего. Официальных обращений на этот счет ни в посольство, ни в консульство не поступало, уточнили в МИД.

Ранее испанская полиция заявила, что операцию по аресту наркоторговцев готовили еще с начала августа. Парусник с наркотиками шел из Южной Америки в Испанию. На судне не было ни флага, ни опознавательного номера.

Захват подозреваемых произошел в международных водах. Испанцам помогали коллеги из Великобритании, Сербии и Португалии.