В Южной Осетии назвали провокацией строительство грузинского поста на границе

Южная Осетия и Грузия продолжат переговоры по ситуации на границе. На прошлой неделе Грузия вопреки соглашениям начала строить пост возле села Уиста. В Цхинвале потребовали его убрать.

Вот что в эксклюзивном интервью нашему каналу сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов: "Это провокация для эскалации напряженности. Вполне допускаю, что это сделано с далеко идущими планами".

По его словам, цель провокации — вызвать серьезную эскалацию, может быть, дойти до вооруженного столкновения, чтобы обвинить впоследствии в этом Южную Осетию и Россию.

"И потом уже, может быть, сделать шаги, чтобы разместить американские или европейские вооруженные силы на территории Грузии", — сказал он.