Пожар в сочинской квартире потушен

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о ликвидации пожара в квартире в Сочи.

Пожар возник в квартире на третьем этаже в доме 2/5 на улице Лечебная.

По предварительным данным, один человек пострадал. Из четырехэтажного дома были эвакуированы 18 человек, передает ТАСС.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций. Угроза распространения огня снята.