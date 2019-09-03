На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой

Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.

Как сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Москве, между водителями начался спор. В результате один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в своего оппонента. Затем он сел за руль и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали. Стрелявшего ищет полиция.