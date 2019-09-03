Гости ВЭФа увидят шедевр Боттичелли "Мадонна с младенцем". Как уже сообщалось, работу великого итальянца доставили во Владивосток. Причем это первый "визит" картины в нашу страну. Затем ее перевезут в Эрмитаж, напоминает ГТРК "Владивосток".

Совсем скоро "Мадонну" разместят в Приморской картинной галерее, рассказала ее директор Алена Доценко. Это действительно уникальный случай, когда столь грандиозное полотно покидает свою родину. После путешествия по России работа Боттичелли вернется в галерею Уффице.

По словам экспертов, "Мадонна делла Лоджиа" относится к ранним работам мастера. Написанная в XV веке картина очень чувствительна к переменам климата. Итальянские реставраторы провели тщательные исследование, прежде чем дали согласие на ее отправку в столь долгий путь. Путешествует шедевр в особом ящике с двойными стенками.

Первыми работу Сандро Боттичелли увидят участники Восточного экономического форума, а затем до 6 ноября полюбоваться на творение флорентийца смогут все желающие.