Одна дома: детский омбудсмен требует разобраться с обстоятельствами задержания Азара

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович просит прокурора города помочь разобраться в обстоятельствах задержания журналиста "Новой газеты" Ильи Азара. Омбудсмен назвал необъяснимыми и недопустимыми действия полиции, которые, по данным Азара, после задержания оставили его дочь одну дома, передает РИА Новости.

Как сообщила адвокат Азара Татьяна Молоканова, Азар был задержан в понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга​​​. По мнению адвоката, задержание может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве. Ему грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.

Бунимович отметил, что при задержании в квартире находился годовалый ребенок, которого сотрудники полиции оставили в квартире одного с открытой дверью.

По словам Азара, он уложил годовалого ребенка, вышел покурить на балкон на лестничной клетке, и его задержали при том, что он предупредил, что ребенок остается один.

В подобных случаях у полиции есть специальная процедура, они должны либо дождаться законного представителя, либо разбираться с органами опеки.

Он добавил, что он связался с департаментом социальной защиты, и они не получали никакой информации по этому делу.

Кроме того, по словам матери ребенка, когда она вернулась домой, дверь в квартиру была открыта.

"На лицо оставление ребенка в опасности, поэтому я обратился к прокурору Москвы, потому что необходимо разобраться в обстоятельствах задержания и правомерности действий полиции", — сказал Бунимович.