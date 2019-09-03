Короткий Superjet будет. Минпромторг опроверг обвинения главы авиакомпании S7

Заявление, будто программа создания укороченной версии Sukhoi Superjet закрыта, не соответствуют действительности, заявили в Министерстве промышленности и торговли. Представитель ведомства в интервью агентству РИА Новости пояснил: в ходе исследований выяснилось, что двигатель SAM146 от существующего SSJ100 для лайнера на 75 мест избыточен, что негативно скажется на экономической эффективности самолета.

Поэтому Минпромторг вместе с авиационными предприятиями запустил программу создания новой силовой установки ПД-8 и еще 34 авиационных систем. И позднее, если позволят условия, будет запущен в производство SSJ на 75 мест.

Что касается договора с компанией S7 Group, то это соглашение о намерениях, которое рассматривалось Минпромторгом в качестве перспективы развития программы, пилота частно-государственного партнерства.

Ранее председатель совета директоров компании S7 Group Владислав Филев заявил газете "Ведомости", что контракт на поставку SSJ75 отменен. Об этом он узнал от представителя Минпромторга и источника в "Объединенной авиастроительной корпорации".

Филев уточнил, что к укороченному Superjet авиакомпания относилась абсолютно серьезно. Более того, даже ограничила срок лизинга самолетов Embraer до 5 лет, чтобы потом перейти на российский SSJ75.

Уточняется, что S7 подписало контракт с "Гражданскими самолетами Сухого" на 22 авиалайнера. Еще 25 машин – опцион. Поставки SSJ75 должны были стартовать с 2022 года.