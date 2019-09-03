С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках сняты обвинения, один арестован

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте еще одного участника протестных акций в столице. Никита Чирцов обвиняется в применении насилия к полицейскому, передает РИА Новости. Ранее мужчина был оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга.

Между тем, с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках обвинения были сняты. Изучив все материалы, включая записи камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу в действиях этих людей не было состава преступления.

Таким образом, уголовное преследование Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева прекращено, а избранные им меры пресечения отменены, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 8 сентября. В июле и августе в столице состоялось несколько не согласованных с властями митингов, которые организовали кандидаты, которым было отказано в регистрации на выборах. В общей сложности в ходе протестов полицейские задержали около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет расследует уголовные дела о массовых беспорядках.