В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси

На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси. Он был установлен перед подземной парковкой на улице Рамбюто.

На обратной стороне дорожного знака нанесено изображение крысы, которое уличный художник зачастую использует в своих работах. Конкретно данное произведение представляет собой грызуна в маске, держащего в лапах нож. Об этом сообщает издание The Local.

Сотрудники парижской полиции уже начали расследование, которое поможет установить личность злоумышленника, а также все обстоятельства кражи.

В августе стало известно, что в Британии уничтожили одну из известных работ Бэнкси. На граффити изображен рабочий, который, стоя на лестнице, сбивает одну из двенадцати звезд на флаге ЕС. Стоимость работы оценивали в 1,23 миллиона долларов.

Бэнкси является известным стрит-арт художником. За годы его существования до сих пор неизвестна доподлинная личность граффитиста. В своих работах художник затрагивает острые социальные тематики.