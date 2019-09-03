Почти тысяча алтайских предпенсионеров до конца года получат новые профессии

До конца года порядка 900 граждан предпенсионного возраста на Алтае получат новые профессии. Этим правом уже воспользовались более 300 предпенсионеров. Наиболее востребованные на рынке труда профессии бухгалтера, фармацевта, повара-кондитера и оператора ПК.

Как рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в беседе с корреспондентом ГТРК "Алтай", просто переобучить человека предпенсионного возраста недостаточно. Он должен быть гарантировано трудоустроен. Люди, которые мотивированны, достаточно легко осваивают новые профессии. И зачастую остаются работать на своем предприятии.

Напомним, что проект "Старшее поколение" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Его главная цель заключается в увеличении активного долголетия и средней продолжительности жизни до 76 лет.