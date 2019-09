Уитни Хьюстон даст гастроли в 2020 году: певицу "оживят" на сцене

Почитатели творчества Уитни Хьюстон в 2020 году смогут отправиться на концерт певицы. Специалисты несколько лет работали над созданием ее реалистичной голограммы, чтобы воссоздать максимально достоверное шоу.

Об этом сообщает The Independent. Отмечается, что голограмма пока отправится в турне по Великобритании. Организовывает гастроли компания Base Entertainment, которая уже работала над созданием виртуального Роя Орбисона, а также Эми Уайнхаус.

Вице-президент компании Primary Wave, специализирующейся на издании музыки, Сет Фабер рассказал, что тур Уитни Хьюстон станет невероятным зрелищем. По его словам, ушло много усилий, чтобы сделать шоу максимально достоверны.

Ранее о проведении подобного концерта с голограммой Хьюстон стало известно в 2015 году. Спонсировать этот проект взялся миллиардер Алки Дэвид.

В мае 2016 года американская певица Кристина Агилера исполнила на одной сцене с голограммой Хьюстон легендарную песню I will always love you.

Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года. Певицу нашли в бессознательном состоянии в ванной гостиничного номера Beverly Hilton. Это произошло накануне 54-1 церемонии "Грэмми". 9 августа ей могло бы исполниться 56 лет.