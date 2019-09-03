Хабиб Нурмагомедов: не собираюсь недооценивать силу Порье

Российский чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что ждет от поединка против Дастина Порье серьезного испытания. Как уже сообщали Вести.Ru, поединок пройдет в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби.

"Наблюдая за последними выступлениями Порье, я понимаю, что меня ждет самое сложное испытание в моей карьере, — цитирует Нурмагомедова издание Cageside. – Но я всегда стараюсь выходить в клетку с подобным настроем. Недооценка соперника – вещь опасная".

"Даже когда я дрался с Дарреллом Хорчером, я считал его своим самым жестким оппонентом. Я не хочу совершить ошибку, недооценив кого-либо. Многие недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом", — считает Хабиб.

По мнению россиянина, у американца нет заметных слабых мест: "Ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов, Дастин способен на многое. Так что я вижу в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок. Однако я готов ко всему".