Без шума и пламени. Российская оборонка выпустила новый глушитель

Российские оружейники представили новый глушитель для стрелкового оружия. В создании прибора бесшумной и беспламенной стрельбы участвовали специалисты Центрального НИИ точного машиностроения, Национальный исследовательский технологический институт "МИСиС", петербургский "Научный центр прикладной электродинамики", сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Как поясняют разработчики, конструкция нового глушителя лучше тормозит и охлаждает пороховые газы, что сильно снижает звук выстрела, скрывает вспышку от выстрела. Длина прибора бесшумной и беспламенной стрельбы – 21 сантиметр, вес – 350 граммов.

За звук выстрела отвечают в основном пороховые газы, которые с огромной скоростью выходят из ствола. С ними же вылетает пламя и недогоревшие частицы пороха. Глушитель, или ПББС, — это цилиндр, внутри которого находятся камеры, которые разделяют, замедляют и охлаждают газы, не дают огню и искрам вырваться из дульного среза. Полностью звук выстрела, глушитель, конечно, не гасит. Но, например, мешает определить направление, откуда ведется огонь.