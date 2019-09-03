Комиссия ООН-Хабитат оценила готовность Екатеринбурга к Всемирному дню городов

Столицу Урала осмотрела комиссия ООН-Хабитат. Онв оценила готовность Екатеринбурга к проведению Всемирного дня городов. Руководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат (Великобритания) Сюзанна Прайс, заявила, что они рады, что шестой форум Всемирного дня городов пройдет в Екатеринбурге, и на котором, "конечно, будет и руководитель ООН-Хабитат". Стартует мероприятие 30 октября.

Всемирный день городов учрежден генассамблеей ООН в 2013 году. Его основная цель привлечение внимания к тенденциям в развитии городов, а также демонстрация международного сотрудничества и строительства удобных во всех смыслах мегаполисов. Форум проводится ежегодно в разных городах мира. В этом году 6-й по счету будет проходить в Екатеринбурге.

Как передает "Вести Урал", на форуме в столице Урала главными темами станут: инновации, устойчивое развитие и архитектура. В течение трех дней участники обсудят деловую программу и посетят обзорную экскурсию по объектам. Сегодня гости уже осмотрели Башню "Исеть", "Екатеринбург-Арену" и "Дом-ананас" на улице Горького, на очереди выставочный центр ЭКСПО и конгресс-холл.

Руководитель рабочей группы по организации Всемирного дня городов Вера Белоус, сообщила, что уже определены выставочные стенды, идет работа над приглашением спикера и, конечно, главные гости – это мэры городов со всего мира. "Сейчас мы работаем над технической стороной: определяем отели, определяем инфраструктуру. И уже по итогам визита в четверг будем готовы дать более полную программу пребывания", – заключила Вера Белоус.