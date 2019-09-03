"Адмирал" добился победы в Нурсултане

В столице Казахстана Нурсултане прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Барысом" и "Адмиралом" из Владивостока. Гости выиграли с результатом 3:1.

Судьба встречи была решена во втором периоде. Сначала шведский легионер "Адмирала" Маркус Юнг сам реализовал численное преимущество. А затем он же ассистировал своему соотечественнику Адаму Альдквисту. Опять же в большинстве.

В третьем периоде Корбан Найт отыграл одну шайбу и подарил "Барысу" шанс избежать поражения. В конце основного времени хозяева сняли вратаря, но эта мера не принесла ожидаемого эффекта. Напротив, нападающий "Адмирала" Василий Стрельцов забросил третью шайбу в пустые ворота и закрепил победу приморцев 3:1.