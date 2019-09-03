С монумента Конева в Праге сняли брезент

Власти района Прага-6 сняли брезентовое покрытие с памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в муниципалитете, подчеркнув, что намерены обработать памятник советскому маршалу специальным покрытием, исключающему возможность осквернения монумента краской.

Тем самым руководство пражского района отреагировало на общественную критику из-за решения закрыть скульптуру брезентом. Однако местные чиновники настаивают, чтобы монумент был удален с их территории и хотят вынести этот вопрос на референдум жителей.

Глава Праги-6 Ондржей Коларж заявил, что несколько военно-исторических музеев были бы не прочь забрать памятник себе. Он предложил российскому посольству в Чехии забрать монумент, чтобы установить на своей территории, закрытой для общественности.

Скульптура была установлена в 1980 году — к 35-й годовщине освобождения Праги войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.