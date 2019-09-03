5-летняя девочка, пострадавшая на водной горке в Турции, умерла

5-летняя девочка, пострадавшая в турецком бассейне, скончалась.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову. Трагический инцидент произошел 3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, который располагается в курортной зоне Окурджалар. Несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в результате несчастного случая.

Бригада скорой помощи доставила девочку в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось.

Касимова отметила, что в настоящее время в губернаторство Антальи направлен официальный запрос, в котором требуется тщательное расследование случаев гибели российских туристов на территории провинции и привлечения к ответственности виновных лиц.

Во вторник, 3 сентября, умерла еще одна 19-летняя россиянка, пострадавшая в турецком бассейне.