Жить за себя и за погибших: бывшие заложники вспоминают захват школы в Беслане

В День солидарности в борьбе с терроризмом в России прошли памятные и траурные акции. 15 лет прошло с момента одной из самых страшных трагедий в современной истории. В бесланской школе N1 в спортзале, где боевики трое суток удерживали в заложниках больше тысячи человек, 3 сентября проходит поминальная литургия поименно о каждом из 333 погибших, из которых 186 детей. К мемориальному кладбищу "город ангелов" тысячи горожан прошли крестным ходом. В 11 утра — время, когда в Беслане прогремели первые взрывы — во всех храмах Екатеринбурга раздался колокольный звон. Минутой молчания память жертв почтили у мемориала "Черный тюльпан". Цветы и свечи в парке Победы в Омске. Траурный митинг и белые шары — в Хабаровске. Белых голубей — символ мирного неба — на акции "Мы против терроризма" выпустили в Уфе. В Москве поминальные мероприятия сразу у одиннадцати мемориалов. На каждом месте, где происходили теракты. Панихида по жертвам Беслана прошла в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. А в подмосковной Балашихе венки возложили к мемориалу бойцов спецназа "Альфа", которые ценой своих жизней спасали детей из-под огня террористов.

Взрыв, потом другой. Шквал очередей. Шел третий день неправдоподобного бесланского ада. Это началось с того, что 1 сентября на школьной линейке дети увидели людей с автоматами.

Беслан. Захват школьников в заложники. Они забежали от рельсов. Трое без масок. В воздух постреляли. Все запаниковали. Кто остался, кто убежал.

Сколько осталось в школе, сколько террористов, чего хотят. Первые часы не понятно ничего, кроме одного — случилось чудовищное горе.

"В черном в масках приехали, захватили, кинули их всех в спортзал. Вот они там все находятся", — рассказывает женщина кому-то по телефону.

Маленький Беслан ощетинился мгновенно вооружившимися штатскими. Прибывают "Альфа" и "Вымпел". Террористы начинают убивать сразу безоружных. Сначала мужчин из числа заложников. Тела выбрасывают со второго этажа.

Илье тогда было 8 лет. Он пришел в школу с мамой и старшей сестрой.

"Даже видя трупы мужчин, которые лежали первый вечер, мы все равно были уверены, что это скоро кончится, что это какой-то розыгрыш или сценарий", — вспоминает ученик первой школы Беслана Илья Кокаев.

Детский разум отказывался верить в реальность происходящего, поэтому Илья не плакал — ни когда заталкивали в спортзал, ни когда морили голодом и жаждой. В спортзале подвешены бомбы. Пекло. Садизм. Бандиты намачивают девочкам юбочки, чтобы наблюдать, как обезумевшие от жажды люди выжимают из них воду себе в рот.

"У меня был блокнот. Я писала, и у меня расплывались буквы. Потому что я плакала. У меня слезы капали на бумагу, расплывались буквы. Потом трудно было начитывать", — вспоминает главный редактор телеканала RT, а в 2004 году специальный корреспондент информационной программы "Вести" Маргарита Симоньян.

Сотрудники МЧС пошли забирать тела убитых. Террористы разрешили это сделать.

Главный план освобождения заложников — переговоры. Но он рушится внезапно. Казалось, договорились. Террористы дадут забрать из-под стен школы тела убитых. Четверо сотрудников МЧС идут с носилками. О том, что произошло дальше, чуть позже рассказали выжившие.

"Бомбы были натянуты на весь зал. Скотч оторвался, бомба упала и взорвалась", — вспоминает девочка-заложница.

Взрыв, стрельба. Одного из сотрудников МЧС убили на месте. Другой умер от ран. Еще двое ранены, но выжили. Стрельба оглушающая. И полуголые дети, хлынувшие под пули, спасаться.

- Все нормально. Живые.

- Это страшно!

В образовавшийся пролом в стене продолжают бежать все, кто мог, кто успел.

- Две бомбы взорвались, и все загорелось. Больно было.

Тех, кто не успел, террористы загоняют вглубь школы, в столовую. И стреляют в спины бегущим, швыряют гранаты детям под ноги.

Вячеслав Бочаров был первым из бойцов "Вымпела", кто вбежал внутрь обожженной школы.

"Тут лежит мальчик годика полтора мертвый. И люди слоями друг на друге лежат. И эта стена спортзала уже горела от взрыва на том баскетбольном кольце", — вспоминает офицер подразделения "Вымпел" Центра специального назначения ФСБ России, Герой России Вячеслав Бочаров.

Ему пуля попала в голову сзади. Выжил чудом. В Беслане "Альфа" и "Вымпел" понесли самые большие потери за всю историю. Не только потому, что террористы стреляли из-за спин детей. Потому, что бойцы поворачивались к террористам спиной, когда выносили на руках заложников. А некоторые даже не успели надеть бронежилеты.

"Андрюха, Андрюха! Разве я думала, что ты так рано уйдешь из жизни!" – причитает безутешная мать Валентина Туркина.

То, что ее сын — герой, Валентина узнала на его похоронах. А вот что он совершил, ей рассказала девочка Надя, которая осталась жива, потому что Андрей Туркин пожертвовал собой.

"Надя видела, что этот террорист за ним. Она ему глазами показывала, но не поняла, понял он или не понял. Потом террорист снял чеку с гранаты", — рассказывает мать Героя России Андрея Туркина Валентина.

Граната прилетела в плотную толпу. Андрей бросился на нее, приняв почти все осколки в себя.

В школьной столовой был такой кошмар, что, казалось, выжить невозможно. Но выживали. И спасенная Андреем Надя с перебитыми ногами выползла из огня, и сестра Ильи Кокаева. Сейчас она заканчивает ординатуру.

"Подавляющее число наших выпускников — это врачи, педагоги: И парни у нас — пограничники. Все выбрали этот путь", — поясняет бывший заложник Илья Кокаев.

Из террористов выжил только один — Кулаев. Закован в наручники он будет пожизненно.

"Точтловы Светлана и Ирина, Хадикова Ира, Арчинов Толя, Потагов Тима, Канахина Мария", — вспоминает своих погибших в сентябре 2004 года одноклассников Мальвина Гиголаева.

Имена своих погибших одноклассников повторяет так, как читают, наверное, молитву. В аду теракта погибли 333 человека.