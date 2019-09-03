Джонсон против парламента: премьер рискует лишиться поста в битве за Brexit

Решающее сражение гражданской войны — так называют лондонские газеты дискуссию, которая проходит в Британском парламенте. У депутатов, вернувшихся с летних каникул, есть всего несколько дней, чтобы законодательно запретить правительству Brexit без сделки. А внутри консерваторов созрел заговор в поддержку оппозиции, к которому присоединился даже бывший министр финансов Хаммонд. В итоге к концу дня фунт стерлингов упал до трехлетнего минимума, а Борис Джонсон лишился большинства в Палате общин.

Британский парламент предпринимает во вторник, 3 сентября, отчаянную попытку предотвратить выход из Евросоюза без соглашения. У вернувшихся с каникул депутатов времени в обрез. Начиная со следующей недели, по настоянию премьер-министра, парламент будет на целый месяц закрыт. Но этот трюк Джонсона раззадорил парламентариев. Запрета Brexit без сделки теперь добиваются не только оппозиционеры, но и несколько депутатов из правящей Консервативной партии.

"Мы пытаемся добиться соглашения. Я уверен, что мы придем к договоренности и покинем Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Реакция депутатов на это выступление была эмоциональной. Спикеру палаты приходилось несколько раз призывать их к порядку.

Тем консерваторам, которые будут голосовать за перенос Brexit, Джонсон угрожает отлучением от партии. Он утверждает, что шансы достичь соглашения с Евросоюзом растут день ото дня и Brexit без сделки — всего лишь опция, которая позволяет давить на оппонентов. Газета The Guardian, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, пишет, что британское правительство ничего нового на переговорах так и не предложило. Оппозиция утверждает, что Джонсон блефует и доверять его словам нельзя:

"Правительство Джонсона прячется от критики, от своего народа", — заявил лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Напротив парламента к вечеру собралась толпа. Акции протеста в Лондоне теперь проводятся чуть ли не ежедневно. Brexit вызывает здесь сильные эмоции, и на этой неделе они, похоже, будут только нарастать.

2 сентября вечером выступление Джонсона на Дуанинг-стрит несколько раз пыталась заглушить собравшаяся за воротами его резиденции толпа. Консерватор Ричард Грэм оказался в гуще событий. Одна из участниц акции протеста, родом из Франции, заявила ему, что в Британии зреют фашистские настроения:

"Brexit — это катастрофа. Не для меня — я могу уехать. Но что делать моему мужу? Что делать всем этим людям? Они в ловушке здесь. Вы знаете, чем все это закончится".

Острый политический кризис обвалил курс фунта до уровня 2016-го года, когда состоялся референдум о Brexit. Не исключены новые потрясения. Если оппозиция сумеет отложить Brexit, то в британском правительстве готовы объявить досрочные выборы 14 октября. Результат их не очевиден, и Борис Джонсон рискует установить рекорд по краткости пребывания на посту премьер-министра. Он только-только начал осваиваться в своей официальной резиденции, куда его подруга вчера привезла щенка. Его назвали Дилэн, что можно перевести с валлийского как "добиваться успеха".