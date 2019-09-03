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3 сентября 201921:16 Виталий Кармазин

От штрафа до тюрьмы: закончилось рассмотрение нескольких дел фигурантов акций

От штрафа до тюрьмы: закончилось рассмотрение нескольких дел фигурантов акций

От реального тюремного срока за участие в беспорядках и призывы к насилию до административного штрафа и освобождения прямо в зале из-под заключения — в московских судах во вторник, 3 сентября, закончилось рассмотрение сразу нескольких дел об участии в недавних несогласованных акциях.

Блогер из Подмосковья Владислав Синица 3 сентября в Пресненском суде выслушал приговор за призывы убивать детей российских офицеров.

Синица под ником Макс Стеклов оставил сообщение в соцсетях после несанкционированных акций. Ему не понравилось, что полицейские и росгвардейцы охраняли общественный порядок. Призыв суд расценил как возбуждение ненависти и вражды и дал Синице пять лет колонии. Защита собирается обжаловать приговор и обвиняет в случившемся журналистов.

"Как можно было даже сделать репост этой жуткой записи, бесчеловечной, безусловно, тем самым распространив ее в широкие массы? Это ваша заслуга, господа журналисты, в том числе", — заявил адвокат Синицы Денис Тихонов.

Мать блогера Вера Синица на вопрос о том, не смутил ли ее призыв сына по поводу детей, ответила, что текстом тоже была шокирована и спросила у него, как ему вообще могло в голову такое прийти.

Во вторник, 3 сентября, был вынесен приговор и нескольким фигурантам дела о нападении на сотрудников полиции и Росгвардии. Расследованию значительно помогли многочисленные видеозаписи. Ивана Подкопаева задержали на несанкционированной акции 27 июля. У него нашли газовый баллончик, два ножа, молоток, противогаз. Подкопаев признался, что распылял газ в сторону сотрудников Росгвардии и получил три года колонии.

Предпринимателя Данила Беглеца тоже обвиняли по 318 статье — нападение на сотрудников полиции и Росгвардии. Свою вину он признал — дело рассматривали в особом порядке — и получил два года колонии. Трех других фигурантов судят в обычном режиме.

Евгений Коваленко бросил урну в полицейских. Кирилл Жуков, по версии следствия, напал на омоновца, а Константин Котов обвиняется в неоднократном нарушении правил публичных мероприятий.

3 сентября следственный комитет попросил отпустить из СИЗО и отправить под домашний арест двух других обвиняемых — активиста Сергея Фомина и студента высшей школы экономики Егора Жукова. За последнего, в частности, поручилась проректор ВУЗа Валерия Касамара. Она сама участвует в выборах в Мосгордуму и вступилась за "своего студента". Дело о массовых беспорядках против Жукова закрыли. Сейчас он обвиняется в призывах к экстремизму. Также были закрыты уголовные дела еще пяти активистов.

Следственный комитет Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения, сообщается на сайте ведомства.

Тщательно разобраться в этой ситуации просили и правозащитники, и политики, и юристы. Те обвиняемые, кто нападал на полицейских и росгвардейцев, будут отвечать перед судом. Те, в чьих действиях нет состава преступления — отправятся домой. Но за участие в несанкционированной акции они все-таки понесут административную ответственность — возможно это будет штраф.

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