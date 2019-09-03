Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону умер в 49 лет

Норвежский биатлонист и трехкратный чемпион Олимпийских игр Хальвард Ханевольд скончался на 50-м году жизни. Норвежец умер во вторник утром в своем доме. Причина кончины легендарного биатлониста Норвегии остается неизвестной.

"Чрезвычайно печальна потеря одной из ярких фигур в истории нашего спорта, — сказал президент Федерации биатлона Норвегии Арне Хортен, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на TV2.no. – Это грустный день для норвежского биатлона".

Ханевольд за свою профессиональную карьеру участвовал в четырех Олимпиадах, на которых шесть раз становился призером: трижды он выигрывал золото — в индивидуальной гонке 1998 года, а также в эстафетах 2002 и 2010 годов. Кроме того, в его активе пять побед на чемпионатах мира.