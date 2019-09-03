В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.

Трагический инцидент произошел на перегоне между станциями "Лобня" и "Катуар" Савеловского направления Московской железной дороги. В настоящее время транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.