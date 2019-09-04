В Петербурге открыли новый съезд на Западном скоростном диаметре и путепровод

Маршрут стал безопаснее — водителям теперь не придется пересекать железную дорогу. Кроме того, удобнее будет добираться до крупных федеральных медицинских центров, которые расположены в одном из пригородных поселков.

Построили объекты в рекордные сроки — всего за 7 месяцев, отмечает телеканал "Россия 24". В планах местных властей — продолжить развитие транспортной сети.

"Нам необходимо построить два полукольца вокруг города для того, чтобы организовать обход грузового и железнодорожного транспорта. И особенно это путепроводы. До 2025 года, совместно с РЖД, мы планируем сделать 6 путепроводов", — рассказал врио губернатора Александр Беглов.