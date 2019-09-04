Василий Небензя: многие обвинения в адрес сирийского правительства и российских сил были ложные

Россия предоставит комиссии ООН по расследованию атак в сирийском Идлибе новые данные. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны Василий Небензя. Председательство в Совбезе ООН на месяц переходит к России, и данный вопрос в числе многих других поднимут на заседаниях.

"Это будет прекрасная возможность представить нашу версию того, что реально происходит в Идлибе. Мы уже говорили партнерам на нескольких заседаниях, что по нашей — проверенной информации из источников Минобороны – многие обвинения в адрес сирийского правительства и российских сил были ложные. Например, координаты якобы уничтоженных объектов не соответствуют действительности. Или не было разрушений там, где якобы были удары", — цитирует Василия Небензю телеканал "Россия 24".