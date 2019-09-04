Премьер Индии перешел на русский

Прибывший в Россию с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал на своей странице в Twitter сообщение на русском языке, в котором констатировал, что прибыл во Владивосток и с нетерпением ожидает участия в разных мероприятиях.

Как сообщалось, Нарендра Моди примет участие в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя, напоминает ТАСС. В среду, 4 сентября, состоятся его переговоры президента России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составах. На следующий высокий гость вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума и посетит турнир по дзюдо.