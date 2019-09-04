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4 сентября 201904:09 Варвара Невская

"Открытая Россия" закрылась от прессы на предвыборном инструктаже

"Открытая Россия" закрылась от прессы на предвыборном инструктаже

Своеобразный план действия на выборах москвичам активно рекламирует Михаил Ходорковский. Предлагает своих наблюдателей, организовал для них закрытый инструктаж от "Открытой России". Почему прессу на тренинг не пускают, кто спонсирует учебный процесс, и при чем тут иностранное участие?

Он просит аудиторию не поддаваться на, "жульнические пересказы своих постов", мол, врут, что призывал Михаил Борисович, уважаемый, портить бюллетени на предстоящих выборах, но в этом же сообщении пишет – портить все-таки нужно, правда с поправкой "если".

"ЕСЛИ ПРИЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА У ВАС НА УЧАСТКЕ НЕТ — портите бюллетень. Пишите на нем или своего кандидата, или призыв «Свободу политзаключенным!» или «Долой самодержавие!", — советует беглый олигарх.

Видимо, дабы решительно победить самодержавие и заставить последователей окончательно уверовать, что на дворе вновь 1937, а не 2019, Ходорковский намерен направить на выборы своих наблюдателей. Да не простых, а правильно проинструктированных.

"У нас есть фактически два способа. Это фото- и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге", — инструктирует своих сторонников Ходорковский.

Демократично, не правда ли? Вход на открытую лекцию, организованную Открытой Россией, строго по спискам. Прессе вход запрещен. Сколько не пытались наши коллеги попасть на открытый инструктаж, упирались в закрытые двери и будущих наблюдателей их кураторов, они – сама вежливость.

В свою очередь, интеллект отобранных наблюдателей вероятно должен быть очень высок, ведь на протяжении почти двух часов слушать, как именно необходимо нагонять панику в социальных сетях, сможет не каждый. Для самых способных бонус – удостоверение журналиста. С ним у наблюдателя на участке больше полномочий.

"Молния Пресс" издание не очень популярное не только у читателей, но и у желающих трудоустроиться. Учредитель, главный редактор и видимо на данный момент единственный сотрудник данного СМИ Василий Вайсенберг. Он же сотрудник организации "Голос", известной своим, мягко говоря, своеобразным подсчетом голосов на выборах. Совпадение? Не думаю.

При этом не до конца понятно, а почему вообще организация иноагент, официально признанная Минюстом нежелательной на территории Российской Федерации требует себе права наблюдать за Российским выборным процессом? Нет ли в этом какой-то не состыковки?

"Я думаю, они не обращают на это внимание! У них ведь совершенно другая задача стоит, для них нужно, чтобы как можно больше было провокаций, в том числе, нарушений такого рода, чтобы людей там хватали, сажали в автозаки, для них это как раз и является целью! Это борьба за существование идет, существование – это как раз-таки зарплаты, которые они получают через разные посольства", — поясняет Павел Шипилин, политический аналитик.

Среди иностранных посольств, для которых российские выборы крайне интересны, по мнению специальной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, первое место у посольства США.

"Мы с вами слышали, уже были заявления и СФ о том, что есть иностранное вмешательство, иностранное финансирование, вот это – проявление такого финансирования. Не сами же иностранцы приезжают и на ломанном русском, чтобы объяснять что-то тем людям, которых они собрали. Им часто платят за эту работу, для этого нанимаются граждане России, которые готовы эту работу выполнять", — считает Марат Баширов, политолог.

Связана ли готовность граждан пытаться скомпрометировать выборы с иностранными грантами неизвестно, но к слову о ломаном русском, помощники конгрессменов и сенаторов буквально на прошлой неделе посетили Москву, где видимо совершенно случайно встречались с золотым составом оппозиции. Но это конечно, как любят заявлять западные СМИ, конечно ничего не доказывает. Не правда ли?

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