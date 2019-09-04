У берегов Сирии пропал иранский танкер с нефтью

Иранский танкер "Адриан Дария 1", ранее известный как "Грейс 1", уже больше суток не передаёт свои координаты. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", передающее устройство на борту судна было отключено в ночь на вторник.

Тогда танкер находился примерно в 80 километрах от Бейрута, маневрировал у побережья Сирии, но морскую границу не пересекал. На прошлой неделе госсекретарь США Помпео заявил, что "Адриан Дария 1" направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.

В июле иранский танкер задержали в Гибралтаре – по подозрению в поставках нефти в Сирию – в нарушение санкций ЕС, напоминает телеканал "Россия 24". В субботу американский Минфин объявил, что вводит санкции против этого танкера и его капитана. США предупредили другие страны, что помощь судну, освобожденному Гибралтаром, будут расценивать как поддержку террористов.