Глава МЧС лично проверит готовность Комсомольска к прохождению гребня паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Комсомольска-на-Амуре, чтобы лично проверить готовность города к прохождению гребня паводка. По прогнозам синоптиков, уровень воды у города может достичь отметки 8,5 метров. В воде уже 84 жилых дома, в пункт временного содержания отправлены более 30 человек.

Вода сейчас в Комсомольск-на-Амуре наступает со всех сторон, ей ставят постоянные и временные преграды, сейчас их высота достигает 9 метров. Порядка 100 единиц техники круглосуточно аозят грунт. На откачке грунтовых вод в городе работает около 40 насосов.

Как передает ГТРК "Дальневосточная", опыт борьбы с наводнением в 2013 году помог определить слабые точки и заранее приступить к работам. Но проблемные места всё же сохраняются. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, что власти не ожидали такого разлива от ручья на Комшоссе. С другой строны, сразу выявились слабые точки, поэтому, как только спадет гребень, глава края принял решения не разбирать ни одно гидротехническое сооружение.

Чтобы не усугублять ситуацию, водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС останутся в режиме накопления паводковых вод до конца сентября. Такое решение принято на выездном координационном совещании. В городе сконцентрирована федеральная группировки сил МЧС. Евгений Зиничев, министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий подчеркнул, что и Амурскую область, и Хабаровский край можно поставить в пример в том, как можно работать совместно. Все мероприятия и все построенные модели развития событий, превентивные мероприятия проведены совершенно правильно. Все приобрели хороший опыт.

С 5 по 9 сентября ожидается пик паводка у Комсомольска-на-Амуре. Тогда же на Дальний Восток может прийти тайфун, прогнозируют синоптики. В случае необходимости МЧС готово перекинуть в город резервную технику и людей.