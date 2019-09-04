В Оренбуржье прибыли первые эшелоны с китайскими военными на учения "Центр-2019"

Оренбургская область встретила первые эшелоны с техникой и военными Народно-освободительной армии КНР. Напомним, в регионе пройдут крупные стратегические учения "Центр-2019", передает ГТРК "Оренбург". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего в маневрах будут участвовать порядка 130 тысяч человек, более двадцати тысяч единиц вооружения и техники, а также более шестисот летательных аппаратов.

Тренировки состоятся в период с 16 по 21 сентября. Совместные действия будут отработаны в восьми российских регионах. Среди них — Челябинская, Оренбургская, Курганская, Астраханская и Кемеровская область, Дагестан и Алтайский край. Для некоторых эпизодов предусмотрен "отдельный план". Они пройдут на зарубежных полигонах. К примеру, в Каспийском море.

По плану, что в важнейших российских военных учениях этого года будут участвовать военнослужащие Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана.