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4 сентября 201911:22

Петербуржцы выбрали название для нового парка в центре города

topspb.tv

Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян", которым теперь будет именоваться новый парк в центре города. Парковый комплекс будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала.

Соответствующее заявление сделал президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов. По его словам, голосование по названию парка, запущенное на портале, закончилось во вторник, 3 сентября. Проголосовали 24 831 человек. По мнению Романова, это показало, что горожане неравнодушны к данной теме и очень трепетно к ней относятся.

Ранее планировалось, что на этом месте построят здания Верховного суда, Судебного департамента и жилые дома. По инициативе городского союза архитекторов в июле было запущено онлайн-голосование за название нового паркового пространства на проспекте Добролюбова. Теперь горожанам предстоит решить, каким будет тематическое наполнение парка.

По словам Олега Романова, самыми активными посетителями ресурса стали молодые люди (28 процентов) от 25 до 34 лет, затем (20,4 процента) петербуржцы в возрасте до 44 лет. Менее активными оказались граждане возрастной категории — от 45 до 54 лет (18,7 процента).

"Самое главное — из предложенных наименований к моменту закрытия голосования лидером голосования стал "Тучков буян"", — отметил Романов. По его словам, данный вариант набрал 27 процентов, сообщает РИА Новости.

Кроме выбранного названия предлагались следующие: "Романовский", "Петроградский", "Сердце Петербурга" и "Невский сад".

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