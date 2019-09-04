Экс-чемпионка UFC Сайборг подписала контракт с Bellator

Бразильский боец смешанных единоборств, экс-чемпионка UFC в полулегком весе Кристиана Жустину Венансиу по прозвищу Сайборг продолжит карьеру в лиге Bellator.

Подробности соглашения 34-летней спортсменки с американской организацией не разглашаются. Сообщается только то, что это соглашение стало одним из самых крупных в истории женского MMA.

"Моя цель – быть единственной женщиной-бойцом, которая имеет четыре разных титула в одном дивизионе, – сообщила Сайборг, слова которой приводит ТАСС. – Я знаю, что с вами, ребята, я могу это сделать".

Напомним, бразильянка на профессиональном ринге одержала 20 побед (17 – досрочно) и потерпела два поражения.