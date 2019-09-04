История Симоньян про детей Беслана довела Соловьева до слез

Трагические события, которые произошли в школе Беслана 15 лет назад, до сих пор "рвут мое сердце на части". И государство не имеет права забывать и позволять коверкать свою историю. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".



По ее словам, о событиях в бесланской школе необходимо рассказывать в полном объеме, как и про блокаду Ленинграда, Великую Отечественную войну и другие вехи нашей истории.

Симоньян вспомнила историю о детях одного из чиновников Северной Осетии. "Там был один человек — Таймураз Мамсуров, он был тогда спикером парламента. У него сын и дочь были в школе, — поделилась журналист. — И когда туда пришел Аушев, он договорился с террористами, чтобы они отпустили матерей с младенцами и детей Мамсурова. И Таймураз сказал: "Нет. Мои дети останутся в школе".

Она рассказала, что потом ей удалось спросить у Мамсурова, почему он не стал спасать своих детей? "Если бы я достал оттуда своих детей, оставив всех остальных, как бы я смог в глаза смотреть своему народу?" — ответил он.

После ее рассказа у телеведущего Владимира Соловьева появились слезы на глазах, которые он постарался украдкой вытереть рукой. Сама же Симоньян еле-еле сдерживалась от слез, вспоминая эти страшные события.