Экс-сотрудник ФСИН за кражу нефрита на миллион рублей осужден условно

В Усолье-Сибирском экс-сотрудник ФСИН осужден на два года условно за кражу нефрита. Он вместе с сообщником вынес из здания районного отдела судебных приставов более 210 килограммов полудрагоценного камня. Сумма ущерба составила почти миллион рублей.

Как сообщает "Вести Иркутск", преступление произошло в начале года. Организовал кражу водитель районного отдела судебных приставов. Он передал сообщнику информацию о месте хранения нефрита, который ранее был изъят у бурятского бизнесмена. Сообщил о времени отключения сигнализации, а также передал напарнику ключи от шкафа, где лежал камень.

Приговор организатору преступления пока не огласили.