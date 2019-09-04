Демонстрант получил 3 года за попытку сорвать шлем с росгвардейца

В Москве вынесен приговор еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках — Кирилл Жуков приговорен к трем годам лишения свободы. Тверской суд столицы признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел 27 июля во время несанкционированной акции протеста. Согласно материалам дела, Жуков, пытаясь сорвать с сотрудника Росгвардии защитный шлем, ударил правоохранителя по голове. В результате пострадавший "испытал боль".

Адвокаты молодого человека настаивали на оправдании Жукова, ссылаясь на то, что объективных доказательств испытанной боли представлено не было. Между тем, сторона обвинения требовала посадить обвиняемого на 4,5 года.

Ранее к реальным срокам лишения свободы по обвинению в насилии над полицейскими были приговорены Данила Беглец и Иван Подкопаев.