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4 сентября 201914:07

На Урале пенсионерка вместо переезда из ветхого жилья едва не оказалась на улице

ГТРК "Урал"

В Буланаше пенсионерка не может получить законное жильё из-за полной тёзки из Волгограда. Теперь Надежду Иванову переселили в крохотную комнатку общежития, куда едва влезли диван, телевизор и холодильник. "Коробки все еще стоят, потому что некуда уже ставить. У меня нет ничего моего, только вот холодильник купила в кредит и печь", – сетует жительница поселка Буланаш.

Но если бы не это общежитие, пенсионерка вообще могла оказаться на улице. Когда ее аварийный дом расселили. все соседи получили квартиры, а Надежде Ивановне отказали. Дело в то, что по документам у нее уже есть в собственности недвижимость — в Воронежской области. И что интересно: "Тоже Иванова Надежда Ивановна, паспорт, данные – все мое! А как так? Я там не бывала даже", – говорит жительница поселка Буланаш.

Только спустя год выяснили, что произошла ошибка, сообщает "Вести Урал". Всему виною компьютерная программа Росреестра, которая допустила три ошибки при внесении личных данных. Однако даже после выявленной ошибки, пенсионерка продолжает ютиться на 11-ти метрах: местные власти утверждают, что новое жилье в Буланаше давно не строят. Специалист администрации поселка Буланаш Татьяна Евдокимова подчеркнула,что создан маневренный фонд, но это только бывшее общежитие.

Последней инстанцией для 61-летней пенсионерки остается суд. И если его решение будет в её пользу, местным властям придется приобрести ей квартиру.

Текст: ГТРК "Урал"

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