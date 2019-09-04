Гончаренко о жеребьевке Кубка России: ЦСКА ждет напряженный матч с "Аланией"

В матче 1/16 финала Кубка России по футбол ЦСКА во Владикавказе сыграет с командой "Алании". Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния за выход в 1/8 финала турнира.

"Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Все мы желаем, чтобы "Алания" опять возродилась, вышла в премьер-лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер – Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч".

Напомним, матчи 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября. Точные дата и время начала игры будут объявлены позднее.