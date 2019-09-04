Денис Черышев – в заявке "Валенсии" на матчи Лиги чемпионов

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев включен в заявку "летучих мышей" на предстоящие матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Испанцы по итогам жеребьевки попали в группу H с голландским "Аяксом", французским "Лиллем" и английским "Челси".

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний россиянин в составе "Валенсии" принял участие в трех играх Лиги чемпионов. Всего на его счету 51 игра, семь голов и пять голевых передач за испанскую команду.