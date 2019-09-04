Манифестант, бросивший урну в полицейских, получил 3,5 года

3,5 года колонии получил Евгений Коваленко по решению Мещанского суда Москвы. 27 июля 2019 года на несанкционированной акции он бросил мусорный бак в сторону полицейских. Судья Олеся Менделеева посчитала, что он виновен в двух не опасных для здоровья эпизодах насилия к представителям власти.

Прокуратура запрашивала для Евгения Коваленко пять лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Это четвертый приговор за нападения на силовиков в ходе акций оппозиции. И при этом самый суровый. Коваленко признан виновным в том, что потянул полицейского за бронежилет и толкнул ее, а позже бросил в сторону полицейских бак из-под мусора.

Страж закона, признанный потерпевшим, пояснил в суде, что от удара урной и толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы".

Осужденный Евгений Коваленко виновным себя не признал. Он пояснил, что хотел помочь другим митингующим во время их жесткого задержания, а урну он кинул в полицейских с досады.

В Москве с июля 2019 года прошло несколько не согласованных с мэрией акций в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. На митингах полиция задержала около 1700 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

В начале сентября вынесены первые приговоры. Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены за нападения на силовиков к трем годам колонии общего режима, Данила Беглец – к двум. Кирилл Жуков был осужден за то, что ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему. Он попытался сорвать шлем с сотрудника правоохранительных органов. От этого росгвардеец испытал физическую боль.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.