КХЛ. СКА переиграл "Трактор", "Витязь" уступил "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в Челябинске обыграл местный "Трактор" со счетом 4:3 (ОТ).

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили лукаш Седлак (23-я минута), Эндрю Кэлоф (24) и Кристиан Томас (35), а у гостей отличились Владимир Ткачев (13), Дмитрий Кагарлицкий (36) и Йори Лехтеря (36). В овертайме победную для армейцев шайбу на свой счет записал Сергей Плотников (62).

В параллельной игре екатеринбургский "Автомобилист" обыграл подмосковный "Витязь" (3:2). Три очка по системе "гол+пас" набрал Найджел Доус (2+1).