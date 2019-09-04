Дальний Восток должен выйти из красной зоны: Путин дал два месяца на доработку программы развития

Два месяца на доработку нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Такой срок дал Владимир Путин участникам сегодняшнего заседания президиума Госсовета во Владивостоке. Пока ситуация, по выражению президента, "в тревожной, красной зоне" из-за того, что снижается численность населения Дальнего Востока. Люди уезжают из родных мест, чтобы получить образование или найти работу. Огромная проблема также — почти 2 миллиона квадратных метрво ветхого жилья и низкий уровень медицинской помощи. При том что у региона — огромный потенциал.

Угощать на Дальнем Востоке умеют: минтай подмаринованный в устричном соусе в хрустящей панировке готовят прямо на наших глазах. И все больше ресторанов во Владивостоке предпочитают именно дальневосточную рыбу.

"Лучше, качественнее. Потому что это здесь, не нужно тратить 9 тысяч километров, чтобы привезти один хвост рыбы, когда она у нас, в нашем море плавает, и приходит в рестораны максимально свежей", — нахваливает местную рыбу шеф-повар Дмитрий Бобряков.

Дальний Восток — это гигантские проекты, колоссальные инвестиции. Но при этом, звучит на заседании, люди продолжают уезжать.

"Темпы роста промпроизводства в регионе за последние 5 лет, приятно об этом сказать, в три раза превышают среднероссийские, — подчеркивает президент России Владимир Путин. – Но давайте не изменять традиции: будем говорить не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать. Обращаю внимание: важнейшие индикаторы деятельности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, мы результатов в этой части пока не добились. Один из главных индикаторов демографической ситуации – рост населения – мы не видим. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне. Практически во всех дальневосточных регионах Российской Федерации численность населения продолжает снижаться",

И понятно, почему уезжают. Проблемы накапливались десятилетиями. Во многих районах ветхое жилье, дороги, больницы — одно название!

"Медицинское оборудование в дальневосточных регионах изношено на 73 процента. В некоторых районах больных скорые перевозят еще на "буханках", выпущенных в 60-х годах прошлого века. Клумбы шинами украшают в XXI веке", — рассказывает о местных архаизмах министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Неудивительно, что молодежь едет учиться в другие города и остается там жить. Одно из предложений — пересмотреть количество бюджетных мест в вузах в разных регионах.

"У нас выпускники не имеют возможности учиться здесь. Они едут на запад. А потом уезжают и не возвращаются", — пожаловался президенту глава Якутии Айсен Николаев.

"В Питере или в Москве, если пожил, корни пустил, не возвращаются. И все, — согласился Путин. – Поэтому министерство науки и образования должно количество бюджетников пересчитать. Где-то придется сократить, а где-то, в частности, в дальневосточном регионе, безусловно, нужно увеличить".

Более того, отток кадров прекратится, если решение застарелых проблем не будет буксовать. На Сахалине после разрушительного нефтегорского землетрясения в 1995 году до сих пор остается 180 тысяч квадратных метров непригодного жилья, которое не учтено в федеральной программе.

"В этом жилье люди выросли, обрели семьи, родили детей, — пояснил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. – И фактически, сменилось уже целое поколение. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они к нам приехали и вместе со мной прошли по этим квартирам, по этим этажам. Из московского комитета эту проблему не решишь".

"Хорошо, что вы с людьми общаетесь. И наиболее острые вещи подметили. Я с коллегами поговорю в Москве. И такое поручение правительству дам. К вам комиссия приедет, дополнительно проанализирует состояние этого аварийного фонда. Подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина. Это нужно делать совместно", — подчеркнул в ответ Путин.

Временно исполняющий обязанности главы области Валерий Лимаренко отмечает, что на Сахалине чувствуют обиду, несправедливость. Регион поставляет уголь, газ, нефть. Однако бензин стоит дороже, чем в Москве и во Владивостоке. Лишь треть автодорог имеет твердое покрытие. Еще пару десятилетий назад некоторые горячие головы позволяли себе открыто сомневаться: зачем он вообще нам нужен Дальний Восток?

"Даже порой с высоких трибун звучало, что Дальний Восток – это балласт, который требует только льгот и бюджетных вливаний", — начал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Я не знаю, какие придурки так говорили, — удивился Путин. – Я чего-то такого не помню".

"Говорили четверть века назад", — продолжил Николаев.

"Четверть века назад? Мало что тогда кто-то говорил?! Давайте про то, что сейчас", — предложил глава российского государства.

В жизнь Дальнего Востока постоянно вносит коррективы и природный фактор — циклоны, наводнения, лесные пожары. Но никто не останется без помощи, подчеркнул президент.

"Все пострадавшие регионы получат помощь без всякого сомнения. Мы будем этим заниматься. Все должны знать, что никто не будет брошен", — заверил Владимир Путин.

Во многие дальневосточные города только самолетом можно долететь. Более того, даже до крупных дальневосточных городов сложно добраться из-за дороговизны авиабилетов. Владимир Путин обратил внимание главы Аэрофлота Виталия Савельева на рост цен.

"Виталий, — обратился Путин к Савельеву, — больше инфляции в 7 процентов рост?!"

Свою ответственность должны чувствовать и предприниматели, которые открывают в регионе новые предприятия.

"Нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будет жить, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и прочие необходимые услуги, как благоустроены будут города и поселки. Представители бизнеса тоже должны нести на себе свою часть ответственности, понимать, что успех их компании будет зависеть от того, будет ли привлекательным Дальний Восток для квалифицированных специалистов".

Национальный проект развития Дальнего Востока широко обсуждался с жителями регионов. Участие приняли почти 230 тысяч человек.

"Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны. Но решать их надо было гораздо быстрее, — зачитал с бумажки поручение чиновникам Путин. – Притормаживать ничего нельзя. Надо решать быстрее. Нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах, может завтра обернуться потерями не только темпов, но и качества развития региона".

И, кажется, в правительстве понимают, как именно нужно действовать.

"Работать надо хорошо", — коротко отвечает на это министр экономического развития России Максим Орешкин.

Теперь план развития Дальнего Востока предстоит окончательно доработать. Президент дал на это два с половиной месяца.

Тема сегодняшнего заседания перекликается с девизом Восточного экономического форума в 2019 году: "Дальний Восток — горизонты развития". Предприниматели обсуждают цифровизацию, внедрение новых технологий, строительство инфраструктуру. Потенциал колоссальный. А перспективы этой огромной части страны напрямую зависят как от усилий государства, так и от активности бизнеса.

Здесь могут сотрудничать азиатские и европейские компании, звучит на форуме. Большой интерес у итальянского бизнеса: хотят инвестировать в туризм. Посол Италии в России лично оценил красоту Дальнего Востока.

"Был в туристической поездке на Камчатке. Уникальные пейзажи, природа. Это то, что привлекает многих туристов из Европы", — в восторге чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Но помимо туризма среди наиболее перспективных сфер — энергетика. Гигантские ресурсы, масштаб залежей даже сейчас сложно оценить.

"Мы говорим о комплексном развитии Дальнего Востока в части недропользования. Край большой, край не до конца изучен, требуется большое количество инвестиций, в геологоразведку в том числе", — добавляет министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

- Для вас чем привлекателен Дальний Восток? Почему инвестируете сюда?

"Мы такие же, как и все. Где интересно, перспективно, где развитые инструменты и формы государственной поддержки, там привлекательно осуществление инвестиций", — отвечает председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.

- Работают проекты?

- Работают, конечно.

Во Владивостоке уже подписывают контракты. Многие из них касаются сотрудничества в области транспорта.

"Сегодня Россия экспортирует транспортные услуги. Это то, что, собственно, мы продаем — наши транспортные услуги за рубежом на 18 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с экспортом вооружений российских за рубеж", — подчеркивает министр российского транспорта Евгений Дитрих.

РФПИ обсуждает с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах.

"Наши партнеры уже инвестировали более 120 миллиардов рублей в этот регион. И это не только инвесторы из Китая, это наши партнеры из Индии, из других стран, из Ближневосточного региона. Поэтому мы видим, та задача, которую поставил президент, чтобы нарастить инвестиции в этот регион, выполняется. Инвесторам интересны инвестиции в инфраструктуру, в агросектор и в новые технологи, в другие сектора в регионе", — добавляет гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Для бизнеса создают условия. Например, территории опережающего развития. Результаты работы — на выставке, которую осмотрел президент. Здесь же в режиме видеоконференции Путин понаблюдал за запуском ряда предприятий.

Новый терминал хабаровского аэропорта. В Якутии должен появиться современный горно-перерабатывающий комплекс, а на острове Шикотан — рыбзавод. Помимо обсуждения проектов внимание уделяется и истории. В рамках культурной программы во Владивостоке прошел спецпоказ фильма Сергея Брилева "Огненная кругосветка" о героическом переходе ледокола "Микоян" из Черного моря на Дальний Восток во время Великой Отечественной войны.

Современный Дальний Восток притягивает не только инвесторов и исследователей. Здесь прямо на камерах видеонаблюдения даже ласточки свили гнезда и уже появились птенцы. Счастливая примета — к благополучию и достатку.