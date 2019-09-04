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4 сентября 201921:59

В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием. 51-летний Николай Демченко открыл стрельбу по киногруппе из окна своего дома на улице Свободы из охотничьего карабина "Сайга". Находившийся в алкогольном опьянении мужчина прострелил с третьего этажа дома колеса автомобиля киногруппы.

Стрельба была беспорядочной, отмечает РИА Новости. Пьяного мужчину, якобы, разозлил шум на улице.

Фильм режиссера Эдуарда Ованесяна рассказывает историю четырех женщин легкого поведения. Пьяному мужчине не понравилось, что в его дворе решили снимать фильм про проституток. В момент стрельбы на съемочной площадке работала актриса Ирина Горбачева. Она не пострадала. А вот другая актриса Кристина Мироненко изрядно после стрельбы перенервничала. Ее в состоянии сильного стресса госпитализировали.

Стрелявший задержан. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. После разбирательства будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Но стрельба на съемочной площадке съемки не прервет.

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