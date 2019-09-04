На Урале два подростка готовили нападение на школу

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил информацию о предотвращении готовившегося двумя подростками нападения на школу в городе Кушва.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. По его словам, сотрудники ФСБ своевременно предотвратили готовящееся преступление, которым в настоящее время занимается Следственный комитет России.

Бигтуганов обратился к учителям, руководителям школ и родителям с просьбой чаще общаться с детьми, в том числе в соцсетях, чтобы помочь подрастающему поколению "уйти от каких-то таких неправомерных действий".

Двое 16-летних подростка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в подготовке к нападению 1 сентября на одну из школ в городе Кушва.