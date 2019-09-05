Парад и смотр-конкурс: в Петербурге отметили день Росгвардии

В Петербурге на Дворцовой площади 4 сентября пели курсанты и солдаты. Там прошел смотр-конкурс, посвященный дню российской гвардии. На сцене подняли флаги Семеновского и реображенского полков. Именно они больше трехсот лет назад стали первыми гвардейскими частями.

Затем по брусчатке прошли курсанты высших учебных заведений и солдаты Западного военного округа. С праздником всех поздравил ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов.

Участники конкурса маршировали под строевые песни, передает телеканал "Россия 24". Общее впечатление оценивало жюри, в составе которого были и Герои России и Советского союза. Лучше всех в строевой подготовке и вокальных навыках себя показали курсанты Военного института материально-технического обеспечения. Их признали победителями.

Впрочем, поздравляли на Дворцовой сегодня не только их — пятерым офицерам вручили медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и благодарности президента России. А два десятка лейтенантов из разных подразделений родов войск получили свои гвардейские значки.