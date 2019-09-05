Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 сентября 201900:51

Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру

EPA

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам австриец Марсель Хиршер принял решение завершить профессиональную карьеру. 30-летний спортсмен признался, что ему не хватает мотивации, чтобы добиваться в спорте серьезных успехов.

Как сообщает L'Equipe, Хиршер хочет больше времени проводить со своей семьей. Спортсмен не готов расставаться надолго с родными из-за тренировок.

Напомним, что Хиршер является семикратным чемпионом мира. Кроме того, он восемь раз побеждал в общем зачете Кубка мира. В истории горнолыжного спорта никому подобного добиться не удалось.

Сейчас

23:28

Brexit снова в тупике

21:50

Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

19:06

Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

18:18

Путину и Моди подарили четки

16:53

Манифестант, бросивший урну в полицейских, получил 3,5 года

16:49

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

16:42

Конте вновь возглавил итальянское правительство

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Brexit снова в тупике

Brexit снова в тупике

1 час назад
От шуток к делу: мэр-боксер проиграл бой за Киев, но обещал вернуться

От шуток к делу: мэр-боксер проиграл бой за Киев, но обещал вернуться

3 часа назад
Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
02:30

ВЭФ-2019. Пленарная сессия Сбербанка
05:00

ВЭФ-2019. Встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии
06:00

ВЭФ-2019. Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии
Все трансляции
Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

3 часа назад
Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

58 минут назад
"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

2 часа назад
Дальний Восток должен выйти из красной зоны: Путин дал два месяца на доработку программы развития

Дальний Восток должен выйти из красной зоны: Путин дал два месяца на доработку программы развития

4 часа назад
Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

9 часов назад
10 городов России с самым грязным воздухом

10 городов России с самым грязным воздухом

18 часов назад
"Хлорированный цыпленок": Джонсон и Корбин обменялись оскорблениями по Brexit

"Хлорированный цыпленок": Джонсон и Корбин обменялись оскорблениями по Brexit

3 часа назад
Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

11 часов назад
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

3 часа назад
Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

11 часов назад
Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

9 часов назад
На Урале два подростка готовили нападение на школу

На Урале два подростка готовили нападение на школу

2 часа назад
Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

13 часов назад
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

02.09.2019 08:10
В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

2 часа назад
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

3 часа назад
Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

4 часа назад
Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

4 часа назад
Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

5 часов назад
Несмотря на уступки властей, на улицах Гонконга опять неспокойно

Несмотря на уступки властей, на улицах Гонконга опять неспокойно

6 часов назад
Российские туристы в Италии задержали вора

Российские туристы в Италии задержали вора

6 часов назад
Исследование: насколько надежны китайские автомобили?

Исследование: насколько надежны китайские автомобили?

7 часов назад
СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

7 часов назад
Посол США и Deutche Welle расскажут Думе об участии в несанкционированных митингах

Посол США и Deutche Welle расскажут Думе об участии в несанкционированных митингах

7 часов назад
Родители женщины, убитой челябинским депутатом, нашли ему оправдание

Родители женщины, убитой челябинским депутатом, нашли ему оправдание

7 часов назад
Манифестант, бросивший урну в полицейских, получил 3,5 года

Манифестант, бросивший урну в полицейских, получил 3,5 года

8 часов назад
Джузеппе Конте вновь возглавил итальянское правительство

Джузеппе Конте вновь возглавил итальянское правительство

8 часов назад
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

8 часов назад
В Татарстане женщина родила на улице и бросила младенца в пакете у магазина

В Татарстане женщина родила на улице и бросила младенца в пакете у магазина

8 часов назад
Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

8 часов назад
Премьера фильма "Одесса". Фотолента

Премьера фильма "Одесса". Фотолента

8 часов назад
Роговица глаза человека впервые восстановлена с помощью стволовых клеток

Роговица глаза человека впервые восстановлена с помощью стволовых клеток

10 часов назад
Спасли от паралича: в Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

Спасли от паралича: в Германии экстренно прооперировали Аскольда Запашного

13 часов назад
В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

13 часов назад
Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

13 часов назад
Большие дозы витамина D снижают плотность костей

Большие дозы витамина D снижают плотность костей

14 часов назад
"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

14 часов назад
20 осенних семейных кинопремьер

20 осенних семейных кинопремьер

15 часов назад
Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку