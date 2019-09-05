Трутнев: инвесторы в сфере сельского хозяйства уже выстроились в очередь

Льготная ипотека, организация прозрачной системы управления лесным хозяйством и развитие сельского хозяйства — одни из наиболее перспективных проектов на Дальнем Востоке. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что в сфере сельского хозяйство потенциальных инвесторов так много, что они уже выстроились в очередь.

"Мы видим высокую востребованность проектов в области сельского хозяйства, — отметил Трутнев. — Вокруг Дальнего Востока живут 4 миллиарда жителей планеты, их надо накормить, в том числе нашей экологически чистой продукцией. Для этого надо заниматься подготовкой земли. Мы вчера докладывали Владимиру Владимировичу о том, что необходимо вести работы по мелиорации почв для того, чтобы подготовить большее количество земель для новых сельскохозяйственных проектов. У нас сегодня инвесторы в области сельского хозяйства стоят в очередь".