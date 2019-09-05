Орешкин: важно добиться максимальной отдачи от существующих ресурсов

Как обеспечить непрерывный рост производительности труда для повышения конкурентоспособности экономики? Вопрос обсуждали участники первой панельной сессии второго дня Восточного экономического форума. На какие основные аспекты и тенденции следует обратить внимание, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Недостаточно иметь хорошее оборудование, недостаточно иметь хороших людей. Важно, чтобы эти люди умели работать на этом оборудовании. Вот именно в этом направлении мы работаем в рамках нацпроекта, — цитирует министра телеканал "Россия 24". — Помогаем компаниям, помогаем организациям добиться максимальной отдачи от имеющихся ресурсов".