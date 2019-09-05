Греф хотел бы "убить экзамены"

Герман Греф высказался против системы оценивания людей и признался, что его личная цель – "убить экзамены". Свое заявление банкир сделал на панельной сессии Сбербанка в рамках Восточного экономического форума. Прямую трансляцию заседания вел телеканал "Россия 24".

"Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены", — признался Греф. Он рассказал, как не любил, когда учитель в классе начинал водить рукой по списку, определяя, кто будет сегодня отвечать. "У меня не клеится с системой образования", — отметил он.

Образовательный процесс в школе убивает в детях желание учиться, уверен банкир. Он подчеркнул, что из школы выходят люди "с инвалидностью", ожидающие того, что их всю жизнь будут оценивать.