Перед матчем шведских хоккеистов пригласили на прогулку по Енисею

Шведские хоккеисты совершили теплоходную прогулку по Енисею. Сборная приехала на матч с красноярским "Енисеем", теперь они узнают, что такое настоящий Енисей. Прогулка по реке в подарок. Это самая полноводная река России, пятое место в мире, рассказывает экскурсовод. Течёт по меридиану, его так и называют — Енисейский меридиан.

Как сообщает "Вести Красноярск", на палубу спортсмены явились в футболках и даже в шортах, несмотря на предупреждения. Но по мере поездки игроки постепенно утепляются — куртки застегнули, от пледов отказались. Приехали, чтобы сразиться с красноярским "Енисеем", теперь они знают, что такое настоящий Енисей. Гостей угощают кофе, а они, в свою очередь, на шведском и английском оставляют в судовом журнале свои отзывы.

Для команды судна тоже рейс особенный — везут гостей красноярского "Енисея". Один из членов команды Денис Иванов 40 лет болеет за клуб. Первую товарищескую встречу клуб проиграл со счетом 5:6. В капитанской рубке уверены, что это только начало. Даниэль Берлин 10 лет в национальной команде, и не исключает, что "Енисей" обыграет сборную Швеции. Однако если его позовут играть в Красноярск, готов рассмотреть предложение.