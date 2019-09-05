Ёлки-палки, ну как же так: ресторан попытаются продать второй раз

Бренд "Елки-палки", входивший в ресторанный холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства", снова выставлен на торги. Аукцион должен состояться 18 сентября. Первая попытка продать его была предпринята 31 августа, однако тогда покупателей не нашлось. Сейчас бренд выставляется уже с дисконтом в 15% — за 75,6 миллиона рублей.

Между тем, опрошенные газетой "Ведомости" эксперты сомневаются, что кого-то заинтересует покупка этого бренда. Так, по мнению владельца сети ресторанов "Мясо и рыба" Сергея Миронова, дешевле придумать новый бренд, чем возрождать старый. Гендиректор агентства Mildberry Олег Бериев считает, стоимость бренда сильно переоценена — разработка нового ресторанного бренда и концепции не превышает 5-10 миллионов рублей. Директор брендингового агентства Depot Алексей Андреев также уверен, что продавцам еще не раз придется делать дисконт на этот бренд.

Не проявил интереса к дальнейшей судьбе бренда и его создатель — ресторатор Аркадий Новиков. "Умерла так умерла", — заявил он изданию.

О проблемах холдинга "Г.М.Р. Планета гостеприимства", основанного Мерабом и Георгий Елашвили вместе с Романом Шамиром, стало известно в конце 2016 года. Бренд "Елки-палки" был заложены банку "ФК Открытие" в качестве обеспечения по одному из кредитов.